Более 60 смертей в сутки: в Киеве тревожная ситуация с умершими от COVID-19

Более полутысячи госпитализированных ежесуточно в городе. Большинство из них – в тяжелом состоянии

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

За минувшие сутки, 3 ноября, в Киеве обнаружили 1836 больных коронавирусом, 41 из них – скончался. Как стало известно, только на этой неделе в столице – от 40 до более 60 летальных случаев ежесуточно.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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В столице тревожная ситуация

Как стало известно, только на этой неделе в Киеве – от 40 до 60 летальных случаев ежесуточно. За прошедшие сутки – 41 смерть. Среди них – умер восьмилетний мальчик. Более полутысячи госпитализированных ежесуточно в городе. Большинство из них – в тяжелом состоянии.

Умершие в столице от коронавируса – невакцинированы

Кличко отметил, что 98-99% госпитализированных с коронавирусом – невакцинированы. А среди умерших от вируса в столице – ни одного вакцинированного.

"Поэтому вакцинация сегодня – единственный способ остановить быстрое распространение вируса. И удержать медицинскую систему от коллапса. Потому что у нас практически заполнены реанимации. Заполнены 75 процентов коек с кислородом. Как отмечают медики, в эту волну больницы нуждаются в три раза больше кислорода, чем в предыдущие волны! Мы делаем все возможное – 88 процентов коек в медучреждениях столицы оборудованы подачей кислорода", – подчеркнул городской голова.

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Статистика заболевших и умерших от коронавируса в Киеве

1836 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 41 человек скончался. Всего за период пандемии в Киеве 6378 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 265 395.

Заболели за прошедшие сутки: 1083 женщины в возрасте от 18 до 100 лет и 645 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 61 девочка от 2 месяцев до 17 лет и 47 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Среди умерших: 1 мальчик 8 лет, 26 женщин от 55 до 86 лет, 14 мужчин от 31 до 79 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 255 больных коронавирусом и 303 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 941 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 232 674 жителя столицы.

"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 414, в Дарницком – 296 и в Святошинском районе – 188 случаев", – добавил Кличко.

Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Список новых ограничений в столице

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировали 27 377 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 3 006 463 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 699 жителей Украины (всего – 70 146). Вылечить удалось 2 479 138 инфицированных (12 464 – за последние сутки).

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