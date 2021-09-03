Больно видеть состояние помещений. В НАУ отреагировали на жуткие фото общежития

В университете обвиняют во всем предыдущее руководство

В НАУ признались, что в общежитии № 11 "около 30% помещений требуют капитального ремонта" / Фото: коллаж "Сегодня"

В Национальном авиационном университете отреагировали на фотографии из общежития № 11 которые шокировали пользователей Сети. Судя по снимкам, студенты проживают в ужасных условиях.

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Заявление опубликовано на сайте НАУ.

В пресс-службе университета уверяют, что фотографии из общежития не соответствуют действительности. Однако признались, что в общежитии № 11 "около 30% помещений требуют капитального ремонта".

"Отдельные помещения некоторых общежитий университета, мягко говоря, находятся не в лучшем состоянии. За последние пять лет ни в одном общежитии университета не было проведено капитального ремонта, а ремонтные работы по обновлению как помещений общего пользования, так и студенческих комнат, тоже не проводились. Хотя средства, предусмотренные на такие нужды, явно были, ведь студенты всегда оплачивали проживание согласно установленным тарифам", – говорится в сообщении.

В университете обвиняют во всем предыдущее руководство. Отмечают, что факты "нецелевого использования бюджета НАУ и сомнительных закупок предыдущим руководством" в данный момент расследуют правоохранители, а отдел финансового аудита вуза "изучает документацию прошлых лет и обнаруживает новые и новые нарушения".

"Да, жалко и больно видеть к какому печальному состоянию прежняя администрация ЗВО довела не только помещения общежитий, но и их фасады, например, и даже входы. Первоочередной задачей перед нынешним руководством НАУ, стала срочная ликвидация систематической задолженности за коммунальные услуги (водоснабжение, электроэнергия) и постоянно растущей пени, так как была вероятность отключения, водоснабжения, отопления и электроэнергии в Студенческом городке и территории всего университета. Однако, несмотря на такое "наследство", за последние несколько месяцев, новая администрация НАУ начала активную работу по улучшению материально-технической базы НАУ ", – уверяют в НАУ.

По информации пресс-службы, в университете ремонтируют аудитории, восстанавливают коммуникации и кровли общежитий, ремонтируют освещения и меняют асфальт. Также администрация студгородка перед началом нового учебного года закупила и установила новые плиты, поменяла матрасы, подушки и постельное белье, купила хозяйственный инвентарь.

"Предусмотрено участие НАУ в недавно утвержденной Правительством концепции государственной программы по строительству общежитий для студентов на 2022-2026 годы, которая предусматривает ремонт и реконструкцию имеющихся общежитий, достройку недостроенных и строительство новых по всей стране, ведь на сьогоднішній день только в общежитии №11 НАУ около 30 % помещений требуют капитального ремонта. Университетом разработано и собственный план устранения недостатков и развития студенческого городка НАУ, реализация которого запланирована в период с 2021 по 2026 год ", – говорится в сообщении.

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Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ Фото: группа студентов НАУ 1 /19

Подробности скандала

В середине августа в Киеве прогремел скандал из-за ужасных условий в общежитии для студентов Национального авиационного университета. Руководство учебного заведения отреагировало, назвав информацию фейком, а фото – старыми. Но ученики утверждают, руководство их зря назвали лжецами, ведь студенты все еще вынуждены жить в ужасных условиях.

Общежитие №11 расположено в студенческом городке НАУ на улице Нежинская, 29-Д. В здании 9 этажей, оно имеет "блочную" систему. Количество комнат – 256, они разные за квадратурой и рассчитаны на два, три, четыре человека.

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