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Боялся лечиться? В Борисполе пациент принес в ковидное отделение гранату

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
9 ноября, 16:28
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На место происшествия медики вызвали полицию
Гранату у мужчины забрали / Коллаж "Сегодня"
Гранату у мужчины забрали / Коллаж "Сегодня"

Мужчина с подтвержденным COVID-19 при госпитализации в ковидное отделение Бориспольской больницы взял с собой шумовую гранату.

Об этом сообщил главный врач Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александр Щур, пишет УНН.

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На место врачи вызвали полицию.

"Мужчина взял шумовую гранату с собой при госпитализации. Его когда переводили в реанимацию, то увидели гранату", – рассказал Александр Щур.

Сейчас мужчина находится в реанимации.

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Депутат городского совета и врач БЦРБ Илья Луцив на своей странице в Facebook добавил, что граната в помещении с кислородом в разы опаснее.

"Благодарим реаниматологов за наблюдательность, а директора за то, что вынес и обезвредил опасный предмет!", – написал он.

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В городе Балаклея Харьковской области у 45-летнего мужчины в руках взорвалась граната. В результате этого его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями и ампутацией пальцев.

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