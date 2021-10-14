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БТРы, беспилотники и снайперские винтовки. В центре Киева разместили военную технику (фото, видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
14 октября, 12:40
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На Михайловской площади выставили много военной техники – украинцы приходят посмотреть на вооружение
В Киеве проходит выставка техники
В Киеве проходит выставка техники / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Михайловской площади в День защитника и защитниц Украины организовали выставку боевой военной техники "Цифровое будущее армии".

Журналисты "Сегодня" собрали фото и видео с выставки.

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На Михайловской площади Киева сейчас особенно многолюдно – киевляне и гости столицы пришли посмотреть на технику военных и силовиков.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

На протяжении нескольких дней на Михайловской площади показывают новейшие и модернизированные машины: бронеавтомобили, БТРы, технику, которая ищет мины, квадроциклы, снайперские винтовки и многое другое.

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Фото: Игорь Серов, "Сегодня"
Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

С утра на выставке побывали уже сотни людей.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Военные разрешают всем желающим садиться в салон и фотографироваться.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"
Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Что еще проходит в столице?

  • В Киеве сегодня, 14 октября, украинские националисты проводят "Марш славы УПА". В парк подтянулись и организаторы Марша – лидеры партий "Национальны корпус" и ВО "Свобода". Участники марша пройдут по центральным улицам столицы.
  • Праздник "Покров в Пирогове" пройдет в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.
  • Торжества пройдут и в музее "Мамаева слобода". Тут обещают разнообразные мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок, соломоплетения, гончарства. Обещают варить казацкий кулеш в большом казане. А для гостей будут петь народные песни народный фольклорный коллектив "Божедари".
  • В 13:00 14 октября начнется концерт Киевского академического ансамбля украинской музыки "Днепр" по случаю Дня защитников и защитниц Украины в Парке культуры и отдыха "Победа".

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