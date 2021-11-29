Будут "ловить" людей у пунктов прививок. Мы узнали о новых планах антивакцинаторов

Противники вакцинации собрались также на выходных устроить пикет у посольства Австралии

Антивакцинаторы собрались проводить митинги у пунктов прививок / Фото: Коллаж: Сегодня

Антивакцинаторы, которые на днях пикетировали Верховную Раду и СБУ, теперь намерены устраивать пикеты прямо возле пунктов вакцинации в столице.

Об этом стало известно сайту "Сегодня".

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Хотят отговорить от прививок

По словам участницы акций антивакцинаторов, они рассчитывают отговаривать людей от вакцинации прямо перед прививкой. Теперь сделают упор на своего "главного врага" – пункты вакцинации.

"У нас обсуждается такой вопрос, чтобы влиять на тех, кто пришел делать прививку. Так сказать, чтобы напрямую влиять на тех, кто решил делать себе укол. Также есть планы на выходных устроить пикет у посольства Австралии, чтобы поддержать некоторых единомышленников из этой страны", – рассказала нам участница протестов.

Что об этом думают в СБУ

Как мы выяснили, такие акции будут в поле зрения силовиков и спецслужб.

"Мы не занимаемся прессингом активистов, но подчеркиваем, что стоим на страже нацбезопасности Украины. Всем гражданам, которые намереваются принимать участие в каких-либо акциях, рекомендуем анализировать информацию об организациях, которые проводят такие акции", – сообщили нам в СБУ.

Митинг под ВР

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Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

В Киеве утром 24 ноября антивакцинаторы снова вышли на акцию протеста. Начался митинг возле ВР в 10:00. Центр Киева из-за этого перекрыли.

Некоторые участники принесли с собой плакаты, на которых написано "Нет чипизации", "Мировой заговор сил зла против Бога и человечества", "Стоп геноцид" и "Свободу Остапу Стахиву".

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В результате антивакцинаторы пошли к зданию СБУ, по пути перекрывая движение транспорта в центре Киева. Они требовали освободить одного из лидеров антивакцинаторов Остапа Стахива.

Акции в других городах

В воскресенье 28 ноября, несмотря на дождь, в Одессе устроили очередную акцию. Несколько десятков человек собрались у стен горсовета и развернули там плакаты. Правда, их митинг длился не больше 10 минут.

"И дождь не помеха. Ни один выходной не проходит на Думской площади без минипротестов... Впрочем, такое объединение было безрезультатным – люди простояли десять минут и разошлись" , – сообщили местные новости.

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