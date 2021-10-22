Цены на жилье в Киеве: однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали

В целом ситуация на вторичном рынке жилья стабильная, но есть и небольшие изменения

Цены на жилье в столице изменились / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве цены на жилье вторичного рынка в среднем не изменились – сейчас стоимость составляет примерно 1781 долларов за метр квадратный.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с геоинформационным порталом "Увекон".

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Что с ценами

1-комнатные квартиры подорожали на 1,4% (с 1745 долл/м2 до 1770 долл/м2),

2-комнатные снизились на 0,1% (с 1762 долл/м2 до 1759 долл/м2),

3-комнатные – снизились на 0,04% (с 1804 долл/м2 до 1803 долл/м2),

4-комнатные выросли в цене на 0,5% (с 2667 долл/м2 до 2681 долл/м2).

Отметим, что были проанализированы 28744 выставленных на продажу квартир (общая площадь 2297606 м2).

Какие частные дома в Украине резко подорожали

За последние три месяца стоимость частных домов в пригороде Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова выросла на 3-5%. Наибольшее подорожание наблюдалось в сегменте домов площадью до 150 м2, расположенных на расстоянии до 20 км от города.

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"За последние три месяца на рынке частных усадеб наблюдается замедление темпов роста их стоимости. На данный момент спрос на частные дома реализован почти на 90%", - рассказал президент АСНУ Юрий Пита.

По его словам, со второй половины 2021 года заметна еще одна важная тенденция: спрос на частные дома постепенно сокращается. Так, с июля по сентябрь количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%.

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