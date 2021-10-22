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Ціни на житло в Києві: однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 жовтня, 06:00
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В цілому ситуація на вторинному ринку житла стабільна, але є і невеликі зміни
Ціни на житло в столиці змінилися
Ціни на житло в столиці змінилися / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ціни на житло вторинного ринку в середньому не змінилися – зараз вартість становить приблизно 1781 доларів за метр квадратний.

Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку нерухомості України, проведеного Асоціацією фахівців з нерухомості (ріелторів) України спільно з геоінформаційним порталом "Увекон".

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Що з цінами

  • 1-кімнатні квартири подорожчали на 1,4% (з 1745 дол / м2 до 1770 дол/м2),
  • 2-кімнатні знизилися на 0,1% (з 1762 дол / м2 до 1759 дол/м2),
  • 3-кімнатні – знизилися на 0,04% (з 1804 дол / м2 до 1803 дол/м2),
  • 4-кімнатні виросли в ціні на 0,5% (з 2667 дол / м2 до 2681 дол/м2).

Відзначимо, що були проаналізовані 28744 виставлених на продаж квартир (загальна площа 2297606 м2).

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Які приватні будинки в Україні різко подорожчали

За останні три місяці вартість приватних будинків в передмісті Києва, Харкова, Одеси, Дніпра і Львова зросла на 3-5%. Найбільше подорожчання спостерігалося в сегменті будинків площею до 150 м2, розташованих на відстані до 20 км від міста.

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"За останні три місяці на ринку приватних садиб спостерігається уповільнення темпів зростання їх вартості. На цей момент попит на приватні будинки реалізований майже на 90%", – розповів президент АСНУ Юрій Піта.

За його словами, з другої половини 2021 року помітна ще одна важлива тенденція: попит на приватні будинки поступово скорочується. Так, з липня по вересень кількість потенційних покупців зменшилася на 10%.

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