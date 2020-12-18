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Чета Зеленских открыла новогодний городок на Банковой: купили сувениры, выпили глинтвейн (фото)

18 декабря, 19:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президент надеется, что праздничный городок станет одной из любимых локаций киевлян и гостей города

Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили праздничный городок для детей и взрослых "Николай принимает друзей", который будет работать на Банковой во время Новогодних праздников.

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Про этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Гостей на площади у Офиса президента поздравили с наступающими праздниками артисты, исполнив "Щедрик". А Святой Николай зажег на елке праздничные огни.

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"Новогодние праздники – это возможность провести больше времени в семейном кругу. Надеюсь, что праздничный городок на Банковой станет одной из любимых локаций киевлян и гостей города для прогулки с семьей", – сказал Зеленский во время открытия площадки.

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Президентская чета пожелала украинцам веселых Новогодних праздников и прогулялась по территории праздничного городка. В частности, Владимир и Елена Зеленские осмотрели резиденцию Святого Николая, приобрели парочку новогодних сувениров и отведали душистый глинтвейн.

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Напомним, площадка "Николай принимает друзей" будет работать весь период Новогодних праздников с 10:00 до 21:00 без выходных.

В городке есть каток, карусель для детей, резиденция Святого Николая, праздничные фотозоны и фудкорты. Также можно будет купить сувениры и подарки. Каток – бесплатный для всех желающих. И даже коньки напрокат будут выдавать бесплатно, а несколько раз в неделю будут проходить тренировки с украинскими хоккеистами и фигуристами.

Локация работает с 19 декабря без выходных с 10:00 до 21:00 с соблюдением карантинных ограничений – масочный режим, а также оборудование антисептиками.

Новогодние аттракционы и декорации установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств.

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Банковая Святой Николай Владимир Зеленский Елена Зеленская Новый год 2021

Источник: Сегодня

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