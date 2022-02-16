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День единения. В Киеве развернули самый большой флаг Украины (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 10:57
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым 16 февраля 2022 года был объявлен Днем единения
Самый большой флаг Украины развернули на НСК "Олимпийский"
Самый большой флаг Украины развернули на НСК "Олимпийский" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на НСК "Олимпийский" ко Дню единения развернули самый большой в Киеве украинский флаг длиной 200 метров.

Об этом пишет "Сегодня".

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Около 1000 участников дважды прошли по кругу вдоль поля, держась за желто-голубой флаг, исполнили гимн Украины и завершили флеш-моб ко Дню единения.

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День единения

Вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом учредил новый государственный праздник – День единения. Он будет отмечаться ежегодно 16 февраля.

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его стойкости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание: объявить 16 февраля 2022 г. Днем единения", – говорится в указе.

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