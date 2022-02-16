День единения. В Киеве развернули самый большой флаг Украины (фото)

В Киеве на НСК "Олимпийский" ко Дню единения развернули самый большой в Киеве украинский флаг длиной 200 метров.
Об этом пишет "Сегодня".
Около 1000 участников дважды прошли по кругу вдоль поля, держась за желто-голубой флаг, исполнили гимн Украины и завершили флеш-моб ко Дню единения.
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День единения
Вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом учредил новый государственный праздник – День единения. Он будет отмечаться ежегодно 16 февраля.
"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его стойкости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание: объявить 16 февраля 2022 г. Днем единения", – говорится в указе.
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