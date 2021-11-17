Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Дистанционка – все. Киевские школьники возвращаются за парты

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 ноября, 11:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мэр столицы заявил, что в школах Киева очень скоро возобновят очное обучение – дата
В Украине школьники идут на каникулы. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине школьники идут на каникулы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 22 ноября возобновят обучение в очном формате во всех школах. За парты вернутся ученики всех классов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Реклама

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", - написал Кличко.

Отметим, ранее глава города заявлял, что в столице дети стали больше болеть COVID-19 в сложной форме. Однако на сегодняшний день можно увидеть, что суточная заболеваемость среди школьников снизилась из-за того, что ребята учатся дистанционно.

Когда в Киеве ослабят карантин?

По словам мэра города Виталия Кличко, это произойдет как только динамика заболеваемости в Киеве начнет уменьшаться.

Реклама

В то же время, главный санврач Игорь Кузин в интервью "Сегодня" заявил, что показатели в Киеве не говорят о стабилизации с уровнем заболеваемости. В среднем стабилизация происходит спустя 2 недели после введения "красной зоны".

"Когда такая стабилизация состоится, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидопасности в столице. Дат нет", – сказал он.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 629

заболело за неделю в Киeвe

+5%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

17 ноября 1991. На "Молодость" прибыли представители почти всех республик бывшего СССР, а также делегации из Польши, Венгрии, Франции, Великобритании и Швеции.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.41

Российский рубль (₽)

0.3604

Евро (€)

30.03

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять