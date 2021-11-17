Дистанционка – все. Киевские школьники возвращаются за парты

Мэр столицы заявил, что в школах Киева очень скоро возобновят очное обучение – дата

В Украине школьники идут на каникулы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 22 ноября возобновят обучение в очном формате во всех школах. За парты вернутся ученики всех классов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Реклама

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", - написал Кличко.

Отметим, ранее глава города заявлял, что в столице дети стали больше болеть COVID-19 в сложной форме. Однако на сегодняшний день можно увидеть, что суточная заболеваемость среди школьников снизилась из-за того, что ребята учатся дистанционно.

Когда в Киеве ослабят карантин?

По словам мэра города Виталия Кличко, это произойдет как только динамика заболеваемости в Киеве начнет уменьшаться.

Реклама

В то же время, главный санврач Игорь Кузин в интервью "Сегодня" заявил, что показатели в Киеве не говорят о стабилизации с уровнем заболеваемости. В среднем стабилизация происходит спустя 2 недели после введения "красной зоны".