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Дистанційка – все. Київські школярі повертаються за парти

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 листопада, 11:48
В закладинки
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Мер столиці заявив, що у школах Києва дуже скоро відновлять очне навчання – дата
В Україні школярі йдуть на канікули. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні школярі йдуть на канікули. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 22 листопада відновлять навчання у очному форматі у всіх школах. За парти повернуться учні всіх класів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", – написав Кличко.

Зазначимо, раніше глава міста заявляв, що у столиці діти стали більше хворіти на COVID-19 у складній формі. Проте на сьогоднішній день можна побачити, що добова захворюваність серед школярів знизилася через те, що діти навчаються дистанційно.

Коли у Києві послаблять карантин?

За словами мера міста Віталія Кличка, це станеться як тільки динаміка захворюваності у Києві почне зменшуватися.

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Водночас, головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Сьогодні" заявив, що показники у Києві не говорять про стабілізацію з рівнем захворюваності. У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні після запровадження "червоної зони".

"Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці. Дат немає", – сказав він.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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