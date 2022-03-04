Диверсант хотел пронести гранату в киевское метро

Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы

Копы задержали мужчину / Коллаж "Сегодня"

В Киеве правоохранители задержали в метро, которое сейчас служит для людей, как укрытие, мужчину с гранатой. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Мужчина хотел зайти на станцию метро "Славутич". Полицейские начали проверять у него документы, однако заметили гранату, которую нарушитель пытался занести на станцию.

"Преступник держал гранату Ф1 и запал к ней в обычном пакете", – говорится в сообщении.

В столичном метро задержали диверсантов с опасной игрушкой

В киевском метро полиция задержала пятерых диверсантов. У одного при себе был плюшевый мишка с зашитыми внутри патронами. Другой через мессенджеры передавал врагу оперативную информацию об украинских военных.

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Как рассказал "Сегодня" очевидец, одного из диверсантов вычислила женщина на перроне. После этого подключились другие люди и обнаружили остальных. Когда допрашивали одного из них, то спрашивали что-то про белорусские документы.