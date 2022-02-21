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До +10 градусов! Прогноз погоды в Украине на 21 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 февраля, 06:00
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Сегодня в Украине хоть и будет тепло, однако часть областей накроют осадки
Погода порадует украинцев теплом/Фото: коллаж: "Сегодня"
Погода порадует украинцев теплом/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 21 февраля, будет теплой. Несмотря на "плюсовую" температуру, в некоторых областях ожидаются осадки. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается дождь. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе прогнозируют от 8 до 10 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться в пределах +5-9 градусов.

В северных регионах — 6-10 градусов тепла. На юге ожидается +8-11 градусов.

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В Киеве прогнозируют сухую погоду, 7-9 градусов тепла, а в Симферополе осадков тоже не прогнозируют — +8-10 градусов.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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