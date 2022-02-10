До +11 тепла. Погода в Украине на 10 февраля

В этот день в нашей стране осадков почти не будет, ожидается "плюсовая" температура.

В этот день в Украине ожидаются хорошие погодные условия/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 10 февраля, будет теплой. Осадки ожидаются только в трех областях. Кое-где температура будет достигать 11 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня осадки в виде мокрого снега с дождем прогнозируют в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +6 до +11 градусов. На востоке ожидается 3-5 градусов тепла.

В северных регионах — +4-8 градусов. На юге прогнозируют 5-11 градусов выше нуля.

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В Киеве осадков не будет, 6-8 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо — +6-8 градусов.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.