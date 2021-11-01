До +13 градусов! Прогноз погоды в Киеве на 1 ноября

В понедельник, 1 ноября, в Киеве прогнозируют небольшую облачность. В то же время синоптики дали прогноз погоды на новогодние праздники.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В столице Украины в течение дня температура будет колебаться от +11 до +13 градусов. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с. Осадков не прогнозируют.
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Природные катастрофы в Украине
В последние годы в Украине меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для нашей страны. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.
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