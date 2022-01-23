До -15! В Карпатах ударят сильные морозы

Погода в Карпатах завтра, 24 января, будет без осадков. Однако синоптики предупреждают про резкое похолодание. Максимум температура воздуха может опуститься до 15 градусов мороза.
Об этом сообщает sinoptik.ua.
По данным синоптиков, днем температура может подняться до 5 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до -15 градусов в Ивано-Франковской и Львовской областях, в Черновицкой области – до -13.
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