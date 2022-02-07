Достаем весенние куртки? Синоптики порадовали прогнозом на неделю

Чтобы пережить перепады температуры – нужно отдыхать, высыпаться, а также отказаться от "тяжелой пищи"

Осадков в стране практически не будет / Фото: Коллаж: Сегодня

На этой неделе в Украине будет хорошая погода. Температура воздуха уже поднялась, но совсем скоро в Киеве будет еще теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра, 8 февраля, во всех регионах будет облачно, но без осадков почти во всех областях. Небольшой снегопад ожидается в восточных, Запорожской и Херсонской областях. Температура воздуха будет колебаться от -1 до + 4.

9 февраля небольшой снегопад будет в северных и Полтавской областях. Температура воздуха тоже будет "плюсовая", а на западе – до +7.

10 февраля снег с дождем прогнозируют в восточных и северных областях. Но температура воздуха поднимется еще выше. В западных областях потеплеет до +9.

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11 февраля вообще будет тепло, особенно в Киеве. Во всех областях ожидается переменная облачность и без осадков. На юге потеплеет до +12.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

К примеру, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не следует забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

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Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или самостоятельно добавлять какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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