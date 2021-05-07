Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Дробович хочет декоммунизировать Родину-мать в Киеве

7 мая, 22:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Институт нацпамяти выбрал три главных объекта декоммунизации в столице

В Киеве есть три главных претендента на декоммунизацию – памятник красному командиру Николаю Щорсу, а также советская символика на мосту Патона и на памятнике Родине-матери.

Реклама

Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

По его словам, руководство музея на Сумщине "Парк советского периода" готово принять памятник Щорса.

"Мы проведем консультации с Минкультуры о разработке разрешения на перемещение, останется только найти, кто его перевезет", – сказал Дробович.

А советскую символику с моста Патона уберут совсем скоро.

Реклама

Читайте также: Мистика и символика украинской вышиванки: как создать свой оберег

В тренде
В реанимации с травмой позвоночника: под Киевом пьяный водитель сбил подростка (видео)

"Я надеюсь, что в ближайшие месяцы во время реконструкции гербы будут демонтированы и переданы в музеи. Я даже готов забрать их в институт на хранение, только бы закон был соблюден", – говорит глава института нацпамяти.

Однако, по поводу Родины-матери все еще неоднозначно, пока не будет решения правительства или Министерства культуры, преждевременно что-то говорить. После решения нужно будет разрабатывать проект, а на это нужны будут средства.

Ранее мы писали, что на киностудии Довженко в Киеве разгорелся скандал из-за земли.

Напомним, киевской киностудии имени Довженко исполнилось уже более 90 лет.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Курили, пили и задували свечи: подростки
Курили, пили и задували свечи: подростки "отличились" на Пасху в церкви (видео)Другие новости
Топ-5 самых красивых станций Киевского метрополитена (фото)
Топ-5 самых красивых станций Киевского метрополитена (фото)Другие новости
"Начали творить какую-то хр*нь": подростки извинились за дебош в церкви (видео)Другие новости
Станцию
Станцию "Майдан Незалежности" закрыли, а людей отогнали с площади. Что произошло (обновлено)Другие новости
Локдаун в Киеве отменяют. Что и когда разрешат
Локдаун в Киеве отменяют. Что и когда разрешатДругие новости
Больше чем благотворительность:
Больше чем благотворительность: "АТБ" передала три тысячи пасхальных подарков детям из "серой" зоны ДонбассаДругие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять