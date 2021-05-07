Дробович хочет декоммунизировать Родину-мать в Киеве

В Киеве есть три главных претендента на декоммунизацию – памятник красному командиру Николаю Щорсу, а также советская символика на мосту Патона и на памятнике Родине-матери.

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Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

По его словам, руководство музея на Сумщине "Парк советского периода" готово принять памятник Щорса.

"Мы проведем консультации с Минкультуры о разработке разрешения на перемещение, останется только найти, кто его перевезет", – сказал Дробович.

А советскую символику с моста Патона уберут совсем скоро.

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"Я надеюсь, что в ближайшие месяцы во время реконструкции гербы будут демонтированы и переданы в музеи. Я даже готов забрать их в институт на хранение, только бы закон был соблюден", – говорит глава института нацпамяти.

Однако, по поводу Родины-матери все еще неоднозначно, пока не будет решения правительства или Министерства культуры, преждевременно что-то говорить. После решения нужно будет разрабатывать проект, а на это нужны будут средства.

Ранее мы писали, что на киностудии Довженко в Киеве разгорелся скандал из-за земли.

Напомним, киевской киностудии имени Довженко исполнилось уже более 90 лет.