Дробович хоче декоммунізіровать Батьківщину-матір в Києві

У Києві є три головні претенденти на декомунізацію – пам'ятник червоному командирові Миколі Щорсу, а також радянську символіку на мосту Патона і на пам'ятнику Батьківщині-матері.

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Про це повідомив глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24 ".

За його словами, керівництво музею на Сумщині "Парк радянського періоду" готове прийняти пам'ятник Щорса.

"Ми проведемо консультації з Мінкультури про розробку дозволу на переміщення, залишиться тільки знайти, хто його перевезе", – сказав Дробович.

А радянську символіку з моста Патона приберуть зовсім скоро.

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"Я сподіваюся, що в найближчі місяці під час реконструкції герби будуть демонтовані і передані в музеї. Я навіть готовий забрати їх в інститут на зберігання, тільки б закон був дотриманий", – говорить глава інституту нацпам'яті.

Однак, з стосовно Батьківщини-матері все ще неоднозначно, поки не буде рішення уряду або Міністерства культури, передчасно щось говорити. Після рішення потрібно буде розробляти проєкт, а на це потрібні будуть кошти.

Раніше ми писали, що на кіностудії Довженка в Києві розгорівся скандал через землю.

Нагадаємо, київській кіностудії імені Довженка виповнилося вже більше 90 років.