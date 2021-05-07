Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Дробович хоче декоммунізіровать Батьківщину-матір в Києві

7 травня, 22:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Інститут нацпам'яті вибрав три головні об'єкти декомунізації в столиці

У Києві є три головні претенденти на декомунізацію – пам'ятник червоному командирові Миколі Щорсу, а також радянську символіку на мосту Патона і на пам'ятнику Батьківщині-матері.

Реклама

Про це повідомив глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24 ".

За його словами, керівництво музею на Сумщині "Парк радянського періоду" готове прийняти пам'ятник Щорса.

"Ми проведемо консультації з Мінкультури про розробку дозволу на переміщення, залишиться тільки знайти, хто його перевезе", – сказав Дробович.

А радянську символіку з моста Патона приберуть зовсім скоро.

Реклама

Читайте також: Містика та символіка української вишиванки: як створити свій оберіг

В тренді
У Києві біля станцій метро Університет і Арсенальна з'являться нові наземні переходи

"Я сподіваюся, що в найближчі місяці під час реконструкції герби будуть демонтовані і передані в музеї. Я навіть готовий забрати їх в інститут на зберігання, тільки б закон був дотриманий", – говорить глава інституту нацпам'яті.

Однак, з стосовно Батьківщини-матері все ще неоднозначно, поки не буде рішення уряду або Міністерства культури, передчасно щось говорити. Після рішення потрібно буде розробляти проєкт, а на це потрібні будуть кошти.

Раніше ми писали, що на кіностудії Довженка в Києві розгорівся скандал через землю.

Нагадаємо, київській кіностудії імені Довженка виповнилося вже більше 90 років.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Курили, пили і задували свічки: підлітки
Курили, пили і задували свічки: підлітки "відзначилися" на Великдень у церкві (відео)Інші новини
Топ-5 найкрасивіших станцій Київського метрополітену (фото)
Топ-5 найкрасивіших станцій Київського метрополітену (фото)Інші новини
"Почали творити якусь хр*нь": підлітки вибачилися за дебош у церкві (відео)Інші новини
Станцію
Станцію "Майдан Незалежності" закрили, а людей відігнали з площі. Що сталося (оновлено)Інші новини
Локдаун в Києві скасовують. Що і коли дозволять
Локдаун в Києві скасовують. Що і коли дозволятьІнші новини
"Пройдемо по Донецьку і руїнах Кремля". Усі подробиці про марш на честь дивізії СС "Галичина" в Києві (фото, відео)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти