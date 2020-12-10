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ДТЭК и ЦУМ реализовали проект #ВключайНовыйГод по декоративной подсветке фасада универмага

10 декабря, 16:09

Инна Бабур Инна Бабур

Новогоднее настроение создают 7 600 ретроламп теплого свечения по контуру исторического здания ЦУМа

Специально к наступающим новогодним праздникам ДТЭК в партнерстве с ЦУМом реализовали проект декоративной подсветки фасада универмага. Более четырех месяцев промышленные альпинисты, машинисты подъемных машин и электромонтажники ежедневно работали над установкой 7 600 ретроламп теплого свечения по контуру здания, для чего было использовано почти 4 километра проводов. Освещение фасада выделяет здание в темноте, создает новогоднее настроение и идеально гармонирует с другими элементами архитектуры.

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Торжественное открытие праздничной иллюминации исторического фасада центрального универмага состоялось при участии популярного украинского продюсера и креатора музыкальной корпорации – MONATIKА, который исполнил почетную миссию, впервые включив иллюминацию ЦУМ.

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"Мы надеемся, что праздничная иллюминация понравится и подарит людям яркие эмоции, создаст новогоднюю атмосферу. В этот сложный год все мы как никогда обязаны делиться друг с другом позитивом и поддержкой. Этот проект с ЦУМом для нас – символ возможностей, которые становятся доступными, если действовать сообща, в партнерстве", - сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

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В мировых столицах праздничная иллюминация фасадов универмагов, исторических и культурных объектов ежегодно поражает воображение. Иллюминация киевского ЦУМа в этом году – подарок городу в предновогодний период. Таким образом центральный универмаг официально начал обратный отсчет времени до наступления Нового года.

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"Мы рады, что нам удалось реализовать грандиозный проект иллюминации с нашим партнером ДТЭК именно в этом году, когда потребность в ощущении наступающих праздников наиболее актуальна. Теперь каждый вечер ЦУМ будет наполнять добрыми и позитивными эмоциями киевлян и гостей столицы. Мы надеемся, что это станет хорошей ежегодной традицией для нас и всего города", - отметил генеральный директор ЦУМ Киев Евгений Мамай.

ЦУМ, несомненно, стал центром притяжения и ждет всех желающих полюбоваться зимней сказкой праздничной иллюминации и новогодними витринами, оформленными в концепции "Счастливы быть вместе".

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