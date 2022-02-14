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"Если любишь – уйди!" Студенты устроили под ОП "романтическую" акцию против Шкарлета (фото)

Дмитрий Гордийчук Дмитрий Гордийчук Редактор прямых эфиров Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 февраля, 11:21
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Участники протеста собрали свои требования к министру образования на плакатах-валентинках
В Киеве прошла акция за отставку Шкарлета.
В Киеве прошла акция за отставку Шкарлета. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 14 февраля студенты вышли на масштабную акцию протеста под здание Офиса президента Украины. Они требуют уволить Сергея Шкарлета с должности министра образования.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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В прошлый раз, 4 февраля, студенты пришли под стены Кабмина. Тогда они встретились с премьер-министром, который заверил их в поддержке.

Студенты пообещали, что протесты возобновятся, если их условия не выполнят.

Протест 14 февраля

Сегодняшнюю акцию посвятили Сергею Шкарлету и назвали "Если любишь – уйди!". По состоянию на 10:00 возле здания Офиса президента собралось около 500 человек, однако их количество увеличивается.

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В акции принимают участие не только студенты Киево-Могилянской академии, но и Киевский политехнический институт и Национальный авиационный университет.

Участники протеста принесли плакаты, многие из которых приурочены к сегодняшнему празднику – Дню влюбленных. На этих плакатах надписи "Жду, когда ты станешь бывшим", "С Днем Шкарлетина", "Тебе идет твоя отставка", "Любовь зла, полюбишь и... А мы не полюбим", "Ты мог украсть сердце, а украл диссертацию", "All you need is отставка Шкарлета".

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Протест студентов 14 февраля. Фото: Сегодня

Студенты требуют назначить вместо Шкарлета компетентного специалиста с безупречной репутацией в академическом сообществе. Действующий министр обвиняется в плагиате в его научных работах, а также в превышении своих полномочий после того, как он не признал выборы президента Киево-Могилянской академии.

Что известно о ситуации в Киево-Могилянской академии

  • 27 января в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность сражались Сергей Квит и Александра Гуменна.
  • После того, как Сергей Квит победил, стало известно, что во время выборов зафиксировали нарушения. Неизвестные украли ящик для голосования. Поэтому министерство образования назначило повторные выборы.
  • Студенты Киево-Могилянской академии не согласились с решением министраобразования. Они утверждают, что ящик для голосования, который украли, не был поврежден. Студенты обвинили Шкарлета в превышении полномочий.
  • После этого под стенами Кабмина 4 февраля прошла масштабная акция студентов. Они потребовали отставки Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины.
  • Министерство образования и науки решило отозвать приказ о проведении новых выборов президента Киево-Могилянской академии. А премьер-министр Денис Шмигаль пообещал, что правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия".

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