Есть ли холера в Киеве? Водоканал дал ответ

В соцсетях распространялась информация о том, что в Киеве холера

В Киеве нет критичных заболеваний / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве нет холеры, вся информация, которая распространяется в соцсетях не советует действительности. Об этом говорится в официальном заявлении Киевводоканала на странице в Facebook.

"В настоящее время в сети распространяется фейк о возможной вспышке холеры через холерную палочку в воде. Такое сообщение уже распространилось пабликами и чатами разных городов. В сообщениях отмечается, что даже чистить зубы и мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, эта информация не соответствует действительности и, скорее всего, направлена на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения.

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Киевводоканал также отмечает, что качество питьевой воды контролируется за показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателями безопасности. Никаких отклонений от ДСанПиН 2.2.4-171-10 нет, водопроводная вода вполне безопасна.

"Информация о качестве воды в Киеве ежедневно публикуется на официальном сайте Киевводоканала и на странице в Facebook. Призываем доверять только официальным источникам информации", – отмечается в сообщении.

Почему нельзя пить воду из крана

Риск появления кишечных инфекций с наступлением лета многократно увеличивается. Важно использовать чистую воду, а не только еду.

Появились слухи о том, что очень быстро распространяется холера. Главным источником распространения холеры - является вода, которую люди используют для питья. Поэтому, желательно очищать воду фильтрами, или же, покупать уже очищенную.

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В кране техническая вода, которая не предусмотрена для приготовления пищи, даже кипячение не решит проблему.