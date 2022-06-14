Чи є холера у Києві? Водоканал дав відповідь

У соцмережах поширювалася інформація про те, що у Києві холера

У Києві немає критичних захворювань / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві немає холери , вся інформація, яка розповсюджується в соцмережах, не радить дійсності. Про це йдеться в офіційній заяві Київводоканалу на сторінці Facebook .

"Наразі в мережі поширюється фейк про можливий спалах холери через холерну паличку у воді. Таке повідомлення вже поширилося пабликами та чатами різних міст. У повідомленнях наголошується, що навіть чистити зуби та мити фрукти та овочі необхідно виключно кип'яченою водою", – йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, ця інформація не відповідає дійсності і, швидше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення.

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Київводоканал також зазначає, що якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпеки. Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 немає, водопровідна вода цілком безпечна.

"І інформація про якість води у Києві щодня публікується на офіційному сайті Київводоканалу та на сторінці у Facebook. Закликаємо довіряти лише офіційним джерелам інформації", – наголошується у повідомленні.

Чому не можна пити воду з крана

Ризик появи кишкових інфекцій з настанням літа багаторазово збільшується . Важливо використовувати чисту воду, а не лише їжу.

З'явилися чутки про те, що дуже швидко поширюється холера . Головним джерелом поширення холери – є вода, яку люди використовують для пиття. Тому, бажано очищати воду фільтрами, або ж купувати вже очищену.

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У крані технічна вода, яка не призначена для приготування їжі, навіть кип'ятіння не вирішить проблему.