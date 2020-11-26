Фото с Лениным за деньги: в Киеве установили памятник советскому лидеру (фото)

В Киеве на улице Вербовой разместили памятник вождю пролетариата, с которым можно было сфотографироваться за деньги.
Об этом сообщают киевские паблики в Telegram.
Фото с памятником Владимиру Ленину стоило от 20 до 50 гривен. Однако, совсем скоро памятник был демонтирован.
В полиции Оболонского района, нам подтвердили, что памятник Ленину, который появился на улице Вербовой уже демонтирован.
"Памятник демонтирован. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту его установки", – сообщили в полиции Оболонского района.
Ранее мы писали, что "с молотка" ушел памятник Ильичу, который ранее стоял в центре городка Сновск Черниговской области.
Напомним, ранее продавцы памятников Ленину в других областях рассказали, как скупали их в школах и госучреждениях, чтобы продать подороже.
Смотрите видео – как сносили памятник Ленину в Киеве:
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