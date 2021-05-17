Українська
$ 27,61
33,48
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру на должность министра инфраструктуры – СМИ

17 мая, 19:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Стало известно, кто может стать новым министром инфраструктуры – кандидатуру одобрили на заседании – подробности

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник, 17 мая, одобрила кандидатуру председателя "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Реклама

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на народного депутата от "Слуги народа" Алексей Устенко.

"Кубракова одобрили. Фракция проголосовала за", – сообщил Устенко.

В тренде
"Я вам не Черновецкий". Кличко требует отчет от правоохранителей по результатам обысков
В тренде
В Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса: что так разозлило мужчину
Пассажир автобуса и его оружие. Коллаж "Сегодня"
В тренде
Орала и крыла матом: в Киеве мать послала детей за пивом, а затем устроила разборки (видео)

Ранее мы сообщали, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали в отставку.

Также напомним, "Слуга народа" Евгения Кравчук на телеканале "Украина 24" заявила, что в понедельник, 17 апреля, на фракции будут рассматривать возможных кандидатов на замену.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

День независимости: над центром Киева пролетел огромный флаг Израиля (фото, видео)
День независимости: над центром Киева пролетел огромный флаг Израиля (фото, видео)Другие новости
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?Другие новости
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)Другие новости
Полиция: Кагарлыкского насильника пятилетней девочки не смогут посадить в тюрьму
Полиция: Кагарлыкского насильника пятилетней девочки не смогут посадить в тюрьмуДругие новости
Началась продажа новых квартир в титулованном жилом комплексе под Киевом
Началась продажа новых квартир в титулованном жилом комплексе под КиевомДругие новости
Кличко поздравил с днем рождения старшего сына Егора (фото)
Кличко поздравил с днем рождения старшего сына Егора (фото)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять