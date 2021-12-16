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Глаз не оторвать. КГГА подсветили крымскотатарским орнаментом Орьнек (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
16 декабря, 20:54
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Сегодня орнамент включили в список наследия ЮНЕСКО
Орьнек внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО/Фото: КГГА, коллаж: "Сегодня"
Орьнек внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО/Фото: КГГА, коллаж: "Сегодня"

В Киеве КГГА засияла крымскотатарским орнаментом Орьнек, который 16 декабря включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание засветили вечером.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале КГГА.

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Что такое Орьнек?

Орьнек — это система символов, каждый из которых имеет уникальное значение и смысл. Кроме того, многие символы используются как защитные обереги. Орнамент является важным для современной крымскотатарской культуры и уникальной составляющей культуры, искусства и истории Украины.

Здание КГГА засветили вечером 16 декабря/Фото: КГГА
Здание КГГА засветили вечером 16 декабря/Фото: КГГА

На здании изображен крымскотатарский орнамент Орьнек/Фото: КГГА
На здании изображен крымскотатарский орнамент Орьнек/Фото: КГГА

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Многие символы Орьнек используют как обереги/Фото: КГГА
Многие символы Орьнек используют как обереги/Фото: КГГА

Орьнек стал четвертым украинским элементом, включенным в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества/Фото: КГГА
Орьнек стал четвертым украинским элементом, включенным в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества/Фото: КГГА

ЮНЕСКО

"Орьнек — крымскотатарский орнамент и знания о нем" стал четвертым украинским элементом, включенным в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.

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Всемирное наследие ЮНЕСКО

По информации Википедии, мировое наследие ЮНЕСКО выдающиеся культурные и природные ценности, которые считаются достоянием всего человечества. Эти ценности перечислены в списке ЮНЕСКО.

Статус объекта Всемирного наследия дает следующие преимущества:

  • Дополнительные гарантии сохранения и целостности уникальных природных и культурных комплексов.
  • Повышает престиж территорий и учреждений, которые ими занимаются.
  • Способствует популяризации включенных в Список объектов и развитию альтернативных видов природопользования (в первую очередь, экологического туризма).
  • Обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки объектов мирового культурного и природного наследия, в первую очередь, из фонда мирового наследия.
  • Способствует организации мониторинга и контроля за состоянием сохранения природных и культурных объектов.

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