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Горы пластиковых бутылок: Днепр на лодках очищали от мусора

25 сентября, 20:25

Сергей Пономаренко

Волонтеры теперь будут убирать берега Днепра по методу коллег из Дании

В Киеве устроили уборку мусора с помощью каяков – это один из видов гребных лодок.

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Чтобы приобщиться, особых навыков не требовалось. Главное – надеть спасательный жилет и прихватить пакет. Некоторые вышли на уборку даже с детьми.

В результате собрали целые горы пластиковых и стеклянных бутылок, килограммы одноразовой посуды. Все это было у берегов Днепра.

"В основном мусор – возле берега. То есть, люди отдыхают и оставляют мусор, некультурные люди", – говорит один из участников акции.

Идею уборки с лодок, говорят организаторы, позаимствовали у коллег из Дании.

"Другого метода извлечения бытового мусора, кроме как ручного метода, нет. Потому что, даже когда мы стоим на берегу, кажется, что мусора нет", – объясняет начальник службы экологического надзора коммунального предприятия Марьяна Гинзула.

Перед экозаплывом всем участникам измерили температуру, провели инструктаж по технике безопасности на воде, раздали спасательные жилеты и орудия труда – пакеты и перчатки.

"У меня трое детей, поэтому я хочу собственным примером показать им, что это круто. Это надо делать, это очень ответственно и все начинается с нас", – говорит многодетная мама Наталья Строкова.

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Организаторы признаются: даже не ожидали, что соберется столько людей. Поэтому решили, что акция станет постоянной. С весны и до поздней осени каждый желающий сможет сесть в каяк и собрать мусор. Ограничений по возрасту нет. Единственное, что детей будут выпускать в экологическое плавание только вместе со взрослыми.

Ранее "Сегодня" рассказывали о сортировке мусора в Киеве, а именно, о том, куда отправляют выброшенные пластик и стекло.

Кроме того, мы писали о том, что в результате карантина количество отходов в Украине выросло в разы.

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Киев мусор лодка лодки каяк

Источник: Сегодня

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