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Хотел почитать: в Киевской области мужчина повредил головой памятник жертвам Холокоста (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
19 октября, 11:47
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Полицейские составили на мужчину административные протоколы
Мужчина во всем сознался / Коллаж "Сегодня"
Мужчина во всем сознался / Коллаж "Сегодня"

Полицейские установили личность мужчины, который повредил мемориальную табличкурядом с памятником жертвам Холокоста в городе Васыльков Киевской области.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Что случилось

Возле памятника жертвам Холокоста 11 октября кто-то повредил мемориальную табличку. В самом памятнике повреждений нету. Заявлений в полицию не было. Полицейские заметили повреждения сами, когда мониторили интернет и начали искать преступника.

Хотел прочитать текст, но сломал

Повредил памятник 40-летний житель города Васыльков. Мужчина признался, что возвращался пьяным домой и решил прочитать текст на мемориальной доске. Раньше он на нее не обращал внимания.

Мужчина подошел к доске, но споткнулся и ударился об нее головой. Он несколько раз пытался установить установить гранитную табличку на место, но ничего не получилось. Из-за этого мужчина оставил место происшествия.

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Наказание

Полицейские на нарушителя составили административные протоколы по ст.178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде), ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП. Теперь мужчина заплатит штраф.

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