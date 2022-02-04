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Киев на пороге красной зоны? Какая ситуация с COVID-19 в столице

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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4 февраля, 10:59
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За сутки в городе от коронавирусной болезни всего умерли 18 человек
3 февраля в городе от COVID-19 вылечился 961 человек / Коллаж "Сегодня"
3 февраля в городе от COVID-19 вылечился 961 человек / Коллаж "Сегодня"

За прошлые сутки, 3 февраля, в Киеве обнаружили 2869 новых подтвержденных случаев COVID-19. С каждым днем больных становится все больше, и столица уже перешла в оранжевую зону адаптивного карантина.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о коронавирусе в Киеве.

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Статистика по коронавирусу

За сутки в столице зафиксировали 2869 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Всего умерли 18 человек, а вылечились от COVID-19 961 человек за сутки.

Оранжевая зона

Киев 1 февраля перешел из желтой в оранжевую зону карантина. Именно такой прогноз делал главный санврач Киева Сергей Чумак. Этот переход не был неожиданным.

При этом глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что в столице рано говорить о красной зоне.

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"Несмотря на высокий показатель обнаружения вируса в лабораториях города, мы имеем низкий показатель госпитализации. Но несмотря на это, все госпитальные базы столицы постепенно заполняются. Пока они не заполнены до 40%, но я думаю, что в ближайшую неделю занятость больничных коек будет увеличиваться", – рассказал Рубан.

Бустерная вакцинация

Часть киевлян уже получила бустерную дозу прививки от коронавируса. С сегодняшнего дня, 1 февраля, жители столицы смогут и обновить свой COVID-сертификат в приложении "Дія". Его срок действия составляет 270 дней.

Cертификатом можно пользоваться как внутри страны, так и для пересечения границы. Однако путешествовать с новым документом украинцы смогут только спустя 14 дней от момента прививки.

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