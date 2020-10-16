Киев накроет дождь и сильный ветер: синоптики озвучили прогноз на 17 октября

В Киеве в субботу, 17 октября, будет дождь и порывы ветра до 15-20 м /с.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Уровень опасности – желтый", – говорится в сообщении.
В случае, если сильный дождь застал на улице, специалисты советуют:
- по возможности обходить большие деревья;
- также не стоит парковать рядом с ними автотранспорт – ветви могут представлять большую опасность;
- если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.
Отметим, в случае выявления мест подтоплений КК "Киевавтодор" призывает обращаться в круглосуточную диспетчерскую по тел.: 284-74-19.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Резкое похолодание придет в Украину уже через несколько дней – синоптики прогнозируют снег в Карпатах.
Первый снег по регионам прогнозируется на конец октября.
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