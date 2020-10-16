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Киев накроет дождь и сильный ветер: синоптики озвучили прогноз на 17 октября

16 октября, 15:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

При ЧП звоните в экстренные службы

В Киеве в субботу, 17 октября, будет дождь и порывы ветра до 15-20 м /с.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Уровень опасности – желтый", – говорится в сообщении.

В случае, если сильный дождь застал на улице, специалисты советуют:

  • по возможности обходить большие деревья;
  • также не стоит парковать рядом с ними автотранспорт – ветви могут представлять большую опасность;
  • если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

Отметим, в случае выявления мест подтоплений КК "Киевавтодор" призывает обращаться в круглосуточную диспетчерскую по тел.: 284-74-19.

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При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Резкое похолодание придет в Украину уже через несколько дней – синоптики прогнозируют снег в Карпатах.

Первый снег по регионам прогнозируется на конец октября.

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Киев дождь погода в Киеве

Источник: Сегодня

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