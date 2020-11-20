Киев парализовали мощные пробки: стоят мосты и центральные магистрали

Попасть с Правого берега на Левый проще всего на метро

В пятницу, 20 ноября, вечером Киев парализовали 8-бальные пробки, совпавшие с окончанием рабочей недели основной массы жителей столицы Украины.

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Так, остановились половина мостов, соединяющие Правый и Левый берег мегаполиса.

Северный мост более-менее движется, однако подъезды к нему в районе Петровки осложнены, кроме того, остановилась Богатырская в сторону Вышгорода.

Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская – тоже стоят в обе стороны, парализовав движение в районе Почтовой площади. Набережное шоссе от Моста метро до Пешеходного моста также стоит.

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Из-за ДТП на Русановском мосту невозможно прорваться от станции метро "Днепр" до "Левобережной".

Зато вполне прилично движется мост Патона, подъезды к которому свободны и со стороны Дружбы народов, и Выдубичей, и метро "Днепр". Однако соединенный с ним проспект Соборности густо "краснеет" ближе к Дарницкой площади, упирающиеся в нее же Харьковское шоссе и проспект Гагарина тоже лучше объехать стороной.

Дарницкий мост и Дарницкое шоссе – радуют водителей "зеленым" цветом. Небольшие затруднения на Южном мосту, однако они – ничто по сравнению с пробкой на Саперно-Слободской в районе Выдубичей.

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Главные магистрали столицы – тоже стоят. Проспект Победы встал от метро "Шулявка" до "Житомирской" и, с перерывами, до выезда из города.

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Несколько ДТП парализовали Объездную дорогу от Одесской площади до проспекта Победы.

Сложно прорваться от Севастопольской площади до Индустриального моста. Поэтому сразу три совета: выезжать попозже, изменить маршрут или набраться терпения и стоять в пробке со всеми.

Традиционно сложно двигаться по бульвару Шевченко от Бессарабки до площади Победы. К счастью, этот участок не очень длинный.

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Напомним, синоптики прогнозируют в Киеве на выходных, 21-22 ноября, небольшие осадки и похолодание до двух градусов мороза, что может обернуться образованием гололеда. Поэтому стоит быть повышено внимательным на дороге.

Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.

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