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Киев получил новую партию помощи: передали 1,6 тыс. продуктовых наборов

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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15 апреля, 12:36
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Фонд Рината Ахметова передал жителям столицы очередную партию гуманитарной помощи
Украинцы продолжают получать помощь во время войны
Украинцы продолжают получать помощь во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине Фонд Рината Ахметова помогает тем, кто пострадал от боевых действий. Фонд передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева.

1,6 тыс. продуктовых наборов были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Соломенского района столицы.

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Чем помогают киевлянам

В составе продуктовых наборов следующие товары:

  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • макароны;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 26,5 тысячи наборов выживания. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Поддержка украинцев

Украинскую экономику активно восстанавливают компании и фонды, которые помогают тем, кто нуждается в поддержке во время войны. Так недавно Фонд Рината Ахметова передал Харьковской областной больнице 30 тыс. единиц медикаментов. Помощь состояла из самого необходимого:

  • антисептиков;
  • антибиотиков;
  • средств для обработки ран;
  • обезболивающего;
  • других лекарств.

Фонд Бориса Колесникова присоединился к масштабной эвакуации жителей Донбасса. Жители Константиновки, Дружковки, Покровска, Славянска, Лимана и Бахмута достанутся более безопасным городам Украины.

Раньше мы тоже рассказывали, на какое жилье могут рассчитывать люди, потерявшие дома из-за войны.

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