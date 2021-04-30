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Киевский суд освободил Антоненко из СИЗО (видео)

30 апреля, 17:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Его освободили под круглосуточный домашний арест

Киевский суд освободил из СИЗО обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко.

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Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, Антоненко освободили под круглосуточный домашний арест.

"Поздравляю Андрея Антоненко! Наконец-то это безобразие и несправедливость хотя бы частично прекратятся", – написал Гончаренко.

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Видео: Free Riff/Facebook

По информации СМИ, прокуратура не дала новых данных о причастности музыканта Андрея Антоненко к убийству журналиста Павла Шеремета, что стало причиной для его освобождения из СИЗО.

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Напомним, что 10 декабря именно Шевченковский райсуд оставил ещё на 2 месяца Антоненко в СИЗО и продлил круглосуточный домашний арест детскому кардиохирургу и волонтеру Юлии Кузьменко ("Лисе"), подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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