Київський суд звільнив Антоненко з СІЗО (відео)

Його звільнили під цілодобовий домашній арешт

Київський суд звільнив з СІЗО обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненко.

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Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

За його словами, Антоненко звільнили під цілодобовий домашній арешт.

"Вітаю Андрія Антоненко! Нарешті це неподобство і несправедливість хоча б частково припиняться ", – написав Гончаренко.

За інформацією ЗМІ, прокуратура не дала нових даних про причетність музиканта Андрія Антоненко до вбивства журналіста Павла Шеремета, що стало причиною для його звільнення з СІЗО.

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Нагадаємо, що 10 грудня саме Шевченківський райсуд залишив ще на два місяці Антоненко в СІЗО і продовжив цілодобовий домашній арешт дитячому кардіохірурга і волонтеру Юлії Кузьменко ( "Лиса"), підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Також повідомлялося, що в справі про вбивство Шеремета з'явився "білоруський слід", проте поліція не розглядала його.