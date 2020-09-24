Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Кличко: Надеюсь, следующий Киевсовет будет еще более эффективным

24 сентября, 15:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Прошло последнее заседание Киевсовета

Сегодня, 24 сентября, состоялось последнее заседание Киевсовета 8-го созыва. Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте также: В Киевсовете COVID-19 заболел еще один депутат

По словам Кличко, 8-й созыв все пять лет "работал и принимал решения для развития столицы и комфорта ее жителей".

"Конгресс местных и региональных властей Совета Европы признал в 2018-2019 годах Киевский городской совет самым эффективным местным советом. Два года подряд мы получали награду "12 звезд", которую присуждают лучшим европейским муниципалитетам или общинам, которые демонстрируют значительные достижения местной власти в привлечении общества к развитию местной демократии".

Также мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду на то, что следующий созыв Киевсовета "будет еще более эффективным".

Напомним, ранее стало известно, что Марина Порошенко возглавит список "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев заседание Виталий Кличко горсовет

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев на ужесточенном карантине: будут ли работать спортивные школы
Киев на ужесточенном карантине: будут ли работать спортивные школыДругие новости
Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правил
Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правилДругие новости
В больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили
В больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили "место" в коридореДругие новости
Сменила замки и не отдает вещи: в Киеве разразился скандал из-за арендованной квартиры (видео)
Сменила замки и не отдает вещи: в Киеве разразился скандал из-за арендованной квартиры (видео)Другие новости
Украинский паркурист совершил прыжок между движущимися грузовиками: видео
Украинский паркурист совершил прыжок между движущимися грузовиками: видеоДругие новости
Как и чем подтверждается качество продуктов в магазинах
Как и чем подтверждается качество продуктов в магазинах "АТБ"Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять