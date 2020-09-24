Кличко: Надеюсь, следующий Киевсовет будет еще более эффективным

Сегодня, 24 сентября, состоялось последнее заседание Киевсовета 8-го созыва. Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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По словам Кличко, 8-й созыв все пять лет "работал и принимал решения для развития столицы и комфорта ее жителей".

"Конгресс местных и региональных властей Совета Европы признал в 2018-2019 годах Киевский городской совет самым эффективным местным советом. Два года подряд мы получали награду "12 звезд", которую присуждают лучшим европейским муниципалитетам или общинам, которые демонстрируют значительные достижения местной власти в привлечении общества к развитию местной демократии".

Также мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду на то, что следующий созыв Киевсовета "будет еще более эффективным".

Напомним, ранее стало известно, что Марина Порошенко возглавит список "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет.

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