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Кличко встретился с Шольцем. О чем говорили мэр и канцлер (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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16 июня, 21:50
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По словам мэра Киева, важно, что мировые лидеры посещают Украину и сами видят последствия варварских действий РФ
Виталий Кличко рассказал о встрече с Олафом Шольцем. Фото: коллаж "Сегодня"
Виталий Кличко рассказал о встрече с Олафом Шольцем. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Это произошло в четверг, 16 июня, когда лидеры европейских стран прибыли в столицу Украины. По словам городского головы, с Шольцем они обсудили поддержку нашей страны европейскими партнерами и необходимую помощь.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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"Говорили о поддержке Украины европейскими партнерами и необходимой помощи. – Оружием, экономической, финансовой помощью и более мощными и более эффективными санкциями против российского агрессора. А также – поддержке европейским сообществом кандидатства Украины в члены ЕС", – рассказал мэр Киева.

Он отметил: это важно, что мировые лидеры посещают Украину и сами видят последствия варварских действий России, которая уничтожает наши города и зверски убивает мирных украинцев.

По словам Кличко, международные партнеры должны понимать, что умиротворение агрессора только разожжет его аппетиты. И война перекинется и на страны ЕС.

"Поэтому Украине, которая приняла на себя удар имперского зла и героически обороняется, нужно помогать сегодня и сейчас!" – подытожил городской голова.

Шольц рассказал, какие традиции сломала Германия ради победы Украины над Путиным

Украина получит от правительства Германии не только оборонительное, но и наступательное оружие, чтобы не допустить перетасовку границ внутри Европы.

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Об этом заверил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Германия давно сломала свою государственную традицию – мы начали поставлять Украине оружие. И мы будем делать это и дальше столько, сколько Украина будет иметь необходимость. Мы учим украинских военных пользоваться немецким оружием – самоходными гаубицами и зенитными установками. Мы также пообещали поставить установки "Ирис", которые будут защищать целые города от воздушных нападений. Мы также договорились с США и Великобританией, что будем поставлять установки залпового огня", – заявил на лужайке в центре Киева Олаф Шольц.

Также немецкий лидер рассказал, как в Германии восхищаются мужеством украинских воинов, которые противостоят российскому агрессору.

"Я хочу заверить вас в поддержке украинцев в их героической борьбе. Вызывает восторг, как украинцы, мужественные солдаты, ведут борьбу с вторжением России. За это я хочу вам, господин президент, выразить свое восхищение. Вместе со своим французским коллегой, с премьер-министром Италии и с президентом Румынии мы прибыли, чтобы выразить это лично", – сказал Шольц.

В Берлине сделали вывод, что после вторжения Москвы в независимую соседнюю страну в мире наступила смена эпох.

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"Очевидно, что нападение на Украину означает смену эпох, потому что Россия пытается силой передвинуть границы в середине Европы. И это недопустимо. Поэтому Германия вместе с другими странами мира с первых дней стала на сторону Украины. Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Мы поддерживаем это финансово большими суммами. В гуманитарном плане, принято в Германии 800 тысяч беженцев. 135 тысяч украинских детей ходят уже в немецкие школы", – рассказал немецкий политик.

Обстановка

  • К Олафу Шольцу на сегодня самые большие претензии относительно недостаточной поддержки Украины в борьбе с российским злом.
  • После посещения Ирпеня в Киевской области Шольц сказал, что действия РФ в войне против Украины направлены только на уничтожение.
  • За два дня до визита президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF сказал, что главе их правительства пора бы четко определиться с позицией в этой войне.
  • В начале июня президент Польши Анджей Дуда прямо заявил Шольцу и Макрону, что с Путиным, как и с Гитлером, нечего разговаривать по 100 часов.

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