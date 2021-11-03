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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Коронавирус наступает: в Киеве за сутки более 2 тысяч новых случаев

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 ноября, 10:36
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В столице с начала пандемии всего 263 559 человек заболели опасным вирусом
Коронавирус бьет рекорды в столице
Коронавирус бьет рекорды в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 2 ноября, в Киеве зарегистрировали 2024 случая заболевания коронавирусом. А также 69 летальных случаев – это рекорд с начала пандемии.

Об этом сообщает Минздрав.

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В столице за сутки наибольшее количество подтвержденных заражений в Украине.

Всего летальных случаев – 6337, а за сутки – 69.

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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