Коронавирус наступает: в Киеве за сутки более 2 тысяч новых случаев

За прошлые сутки, 2 ноября, в Киеве зарегистрировали 2024 случая заболевания коронавирусом. А также 69 летальных случаев – это рекорд с начала пандемии.
Об этом сообщает Минздрав.
В столице за сутки наибольшее количество подтвержденных заражений в Украине.
Далее по теме
Всего летальных случаев – 6337, а за сутки – 69.
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.
На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.
Читайте также: