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Коронавірус наступає: у Києві за добу понад 2 тисячі нових випадків

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
3 листопада, 10:36
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У столиці з початку пандемії всього 263 559 осіб захворіли на небезпечний вірус
Коронавірус б'є рекорди у столиці
Коронавірус б'є рекорди у столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 2 листопада, у Києві зареєстрували 2024 випадки захворювання на коронавірус. А також 69 летальних випадків – це рекорд початку пандемії.

Про це повідомляє МОЗ.

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У столиці за добу є найбільша кількість підтверджених заражень в Україні.

Усього летальних випадків – 6337, а за добу – 69.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні зросла на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

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На сьогодні зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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