Коронавірус наступає: у Києві за добу понад 2 тисячі нових випадків

У столиці з початку пандемії всього 263 559 осіб захворіли на небезпечний вірус

Коронавірус б'є рекорди у столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 2 листопада, у Києві зареєстрували 2024 випадки захворювання на коронавірус. А також 69 летальних випадків – це рекорд початку пандемії.

Про це повідомляє МОЗ.

Реклама

У столиці за добу є найбільша кількість підтверджених заражень в Україні.

Усього летальних випадків – 6337, а за добу – 69.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні зросла на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

Реклама

На сьогодні зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

Читайте також: