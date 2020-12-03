Коронавирус в городе: как киевляне носят маски в общественных местах (видео)

По официальным данным, COVID-19 переболели три процента граждан. Каждый пятый – с осложнениями. Несмотря на такую ​​статистику, украинцы пренебрегают правилами безопасности в общественных местах и ​​транспорте. Корреспондент "Сегодня" Дарья Панченко вместе с полицейскими ловила нарушителей карантина в столице.

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Полицейские ежедневно проводят рейды и наказывают нарушителей. Мы отправились на проверку вместе с патрульными. Главные объекты – общественный транспорт и магазины.

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В троллейбусе каждый второй уверяет, что с маской на носу непременно умрет от удушья.

"У меня нос плохо дышит. Я пока не болею, через нос я не заболею! Если я кашлять и дышать буду через рот, тогда да, а так я сама могу только заболеть", – говорит киевлянка, которая нарушает прямо в общественном транспорте.

Видео: Сегодня

Собственно, подхватить коронавирус эти пассажиры не боятся.

"Я не болею, у меня не дышит нос – сами противоречат себе тем, что я не болею, а нос не дышит", – рассказывает о самых распространенных ответах нарушителей офицер Шевченковского управления полиции Владислав Рыжков.

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Некоторые из нарушителей утверждают – патрульным самое время проверить зрение. Хотя у них нос торчит из-под маски.

"Я в маске, я говорю, что в маске! Я одела маску, в чем вопрос? Вы что издеваетесь? Я одела маску, мне что глаза закрыть? До свидания, хамство вообще", агрессивно реагирует девушка.

В супермаркетах лицо прикрывают, как только видят полицейских.

"Умирать все равно когда-то придется, не все долго живут", – шутит одна из нарушительниц.

Стоит отметить, что за ношение маски неправильно или при ее отсутствии – предусмотрен штраф от 170 до 255 грн.

Ранее мы писали, что в Киеве за прошлые сутки обнаружили 1364 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 75 376.

Напомним, на утро 3 декабря в Украине подтвердили 14 496 новых случаев заражения коронавирусом (772 760 с начала эпидемии). За среду умерли 243 украинца (12 960 с начала эпидемии), а выздоровели 15 372 человека (384 426 с начала эпидемии).

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