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Коронавирус в Киеве. Пациентам нужно втрое больше кислорода, чем раньше

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 ноября, 14:46
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Городские больницы ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода
Койки с кислородом в столице заполнены почти на 75%
Койки с кислородом в столице заполнены почти на 75% / Фото: Коллаж: Сегодня

Пациентам с COVID-19 нужно в три раза больше кислорода, чем во время прошлой волны коронавируса. Если темпы госпитализаций в Киеве будут расти, то больницы могут столкнуться с его нехваткой.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

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"Сегодня городские больницы ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода. По словам врачей, это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны вируса. И это – колоссальные объемы", – отметил он.

По его словам, туда, где возникают проблемы сразу направляют дополнительные запасы кислорода.

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"Кислород в городе пока есть. Мы заключили предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку. Впрочем, в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, – а сегодня койки с кислородом в столице заполнены почти на 75% – специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода", – добавил Кличко.

"Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы

Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом.

В ответ на обращение представителей областей "Метинвест" принял решение о помощи снабжением кислорода медицинских учреждений на местах, а именно:

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  • 260 т – в Харьковскую область, по состоянию на 25.10 уже поставлено 180 т кислорода;
  • 60 т – в Киевскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;
  • 30 т – в Черниговскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;
  • 500 т – в Херсонскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 10 т кислорода.

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