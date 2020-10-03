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Коронавирус. В Киеве – сотни новых случаев заражения (карта)

3 октября, 11:09

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Число зараженных в городе не уменьшается

Эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты в Киеве. За прошлые сутки в столице выявили 441 нового зараженного коронавирусом.

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Об этом сообщил Виталий Кличко в Telegram. По его данным, всего коронавирус подтвердили у 24 043 жителей столицы. Жизни 413 киевлян инфекция уже унесла (12 человек умерли за последние сутки).

Среди новых заболевших:

  • 232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет
  • 10 девочек в возрасте от трех месяцев до 17 лет;
  • 14 мальчиков в возрасте от 4 до 16 лет.

В столичные больницы пришлось госпитализировать 51 пациента. Других же отправили на самоизоляцию, но под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском и Деснянском районах – по 78, и в Подольском районе – 40.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

Кроме того, мы писали, что Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в Украине количество инфицированных уже в этом году может вырасти до 7-9 тысяч в сутки.

Также смотрите на видео, как выглядит коронавирус:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев карта больные инфекция заражение Виталий Кличко коронавирус
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