Коронавирус. В Киеве – сотни новых случаев заражения (карта)

Число зараженных в городе не уменьшается

Эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты в Киеве. За прошлые сутки в столице выявили 441 нового зараженного коронавирусом.

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Об этом сообщил Виталий Кличко в Telegram. По его данным, всего коронавирус подтвердили у 24 043 жителей столицы. Жизни 413 киевлян инфекция уже унесла (12 человек умерли за последние сутки).

Среди новых заболевших:

232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;

185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет

10 девочек в возрасте от трех месяцев до 17 лет;

14 мальчиков в возрасте от 4 до 16 лет.

В столичные больницы пришлось госпитализировать 51 пациента. Других же отправили на самоизоляцию, но под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском и Деснянском районах – по 78, и в Подольском районе – 40.

В тренде Киев в двадцатке: в столице зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

Кроме того, мы писали, что Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в Украине количество инфицированных уже в этом году может вырасти до 7-9 тысяч в сутки.

Также смотрите на видео, как выглядит коронавирус:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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