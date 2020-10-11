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Коронавирус в Киеве: сотни новых случаев заражения

11 октября, 11:17

Мария Журенко Мария Журенко

Всего подтвержденных случаев COVID-19 в столице уже 27 497

За прошедшие сутки в Киеве у 481 человека обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 27 497.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

  • Деснянском районе – 126;
  • Оболонском – 82;
  • Днепровском – 65.

Коронавирус в Киеве – 11 октября

Коронавирус в Киеве – 11 октября

Заболели:

  • 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
  • 188 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 10 девочек от одного месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также в Киеве заболели 17 медиков.

В больницы столицы попали 60 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 75 человек. Всего коронавирус преодолели 9702 жителя Киева.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4768 новых больных COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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