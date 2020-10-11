Коронавирус в Киеве: сотни новых случаев заражения

За прошедшие сутки в Киеве у 481 человека обнаружили коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Так, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 27 497.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
- Деснянском районе – 126;
- Оболонском – 82;
- Днепровском – 65.
Заболели:
- 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
- 188 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
- 10 девочек от одного месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.
Также в Киеве заболели 17 медиков.
В больницы столицы попали 60 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 75 человек. Всего коронавирус преодолели 9702 жителя Киева.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4768 новых больных COVID-19.
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