Коронавирус в Киеве: за предыдущие сутки 507 новых случаев

Больше всего заболевших в Соломенском районе

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 новых случаев коронавирусной инфекции. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 38 745.

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Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

в Соломенском районе – 89,

в Голосеевском – 84,

в Днепровском районе – 71.

"Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 1990 человек коронавирусом. Из них 39 детей. В тяжелом состоянии находятся 504 пациента. Кислородную поддержку получают 784 человека. На аппаратах ИВЛ – 22 человека. Еще 401 пациент – в больницах с подозрением на коронавирус", – написал Кличко.

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Заболели:

267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет,

88 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет,

25 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 16 медиков. В больницы города прошедшие сутки госпитализировали 38 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице 12 человек. Всего коронавирус преодолели 12 924 жителя Киева. Умерли 9 человек. Всего от коронавируса в столице 787 летальных случаев.

Напомним, врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может не появиться в ближайшие два года.

Как мы уже писали ранее, один из разработчиков отечественной вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, чтоукраинскую вакцину начнут тестировать через три месяца.

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В Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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