Коронавирус в Киеве: за сутки 1053 новых случая заражения (карта)

Больше всего заболевших в Подольском районе

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 1053 новых случая коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в столице уже 49 699 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в: Подольском районе – 170, Деснянском – 133, Днепровском районе – 122.

Заболели:

604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет,

376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,

36 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 39 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 73 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 369 человек. Всего коронавирус преодолели 18 702 жителя Киева. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 950 киевлян.

Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 12 524 новых случая инфицирования коронавирусом.

Также в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов.

Кроме того, представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

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