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Коронавирус в Киеве: за сутки 931 случай заражения (карта)

12 ноября, 10:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего на сегодня в столице уже 47 563 случая

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 931 новый случай коронавируса. На сегодня в столице уже 47 563 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Деснянском районе – 164,
  • Подольском – 145,
  • Шевченковском районе – 133.

Заболели:

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  • 497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
  • 367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,
  • 34 девочки от 1 до 17 лет и 33 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
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Заболели в том числе и 36 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 925 киевлян.

Отметим, что в мире количество зараженных превысило 51 миллион. Украина в этом рейтинге занимает 20-е место – 479 197 случаев.

Ранее в Украине обновились зоны карантина – Киев пока остался в "оранжевой зоне".

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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