Коронавирус в Киеве: за сутки 931 случай заражения (карта)

Всего на сегодня в столице уже 47 563 случая

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 931 новый случай коронавируса. На сегодня в столице уже 47 563 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Деснянском районе – 164,

Подольском – 145,

Шевченковском районе – 133.

Заболели:

497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,

367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,

34 девочки от 1 до 17 лет и 33 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Реклама

Заболели в том числе и 36 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 925 киевлян.

Отметим, что в мире количество зараженных превысило 51 миллион. Украина в этом рейтинге занимает 20-е место – 479 197 случаев.

Ранее в Украине обновились зоны карантина – Киев пока остался в "оранжевой зоне".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама