Коронавирус в Киеве: за сутки 931 случай заражения (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 931 новый случай коронавируса. На сегодня в столице уже 47 563 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Деснянском районе – 164,
- Подольском – 145,
- Шевченковском районе – 133.
Заболели:
- 497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
- 367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,
- 34 девочки от 1 до 17 лет и 33 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
Заболели в том числе и 36 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 925 киевлян.
Отметим, что в мире количество зараженных превысило 51 миллион. Украина в этом рейтинге занимает 20-е место – 479 197 случаев.
Ранее в Украине обновились зоны карантина – Киев пока остался в "оранжевой зоне".
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