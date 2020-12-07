Коронавирус в Киеве: за сутки более 1526 новых случаев

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1526 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 81 335.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 284,

Днепровском – 272,

Деснянском районе – 194.

Заболели:

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824 женщины в возрасте от 18 до 92 лет,

610 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет,

54 девочки от 1 до 17 лет и 38 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

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Заболел в том числе и 61 медик. В больницы за столицы прошедшие сутки госпитализировали 103 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

16 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1441 летальный случай от коронавируса. Выздоровели в сутки 128 человек. Всего коронавирус преодолели 25 210 жителей Киева.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2146 больных коронавирусом. Из них 15 детей. В тяжелом состоянии находятся 1229 пациентов. Кислородную поддержку получают 1477 человек. Под аппаратами ИВЛ – 33 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы – почти 52%.

Отметим, что за прошлую неделю в Украине заболели 89 322 человека – это впервые с конца августа отмечено уменьшение количества заболевших. На позапрошлой неделе (23-29 ноября) было 96 936 больных, то есть за прошлую неделю число больных уменьшилось почти на 7500 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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