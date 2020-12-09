Коронавирус в Киеве: за сутки более 1728 новых случаев

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1728 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 84 538.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 300,

Деснянском – 260,

Днепровском районе – 245.

Заболели:

983 женщины в возрасте от 18 до 90 лет

611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет

71 девочка от 2 до 17 лет и 63 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

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Заболел в том числе и 71 медик. В больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

34 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1498 летальных случаев от коронавируса. Выздоровели за сутки – 636 человек. Всего коронавирус преодолели 26 403 жителя Киева.

В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2001 человек, из них 8 детей. 1201 человек находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек. Под аппаратами ИВЛ – 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 50%.

Ранее мы писали, что на утро 9 декабря в Украине подтвердили 12 585 новых случаев заражения коронавирусом (845 343 с начала эпидемии). За вторник умерли 276 украинцев (14 204 с начала эпидемии), а выздоровели 14 554 человека (451 118 с начала эпидемии).

Напомним, локдаун в Украине хотят ввести с 8 января и на рассмотрение правительства уже представлен список ограничений, которые предлагается ввести на время жесткого карантина.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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