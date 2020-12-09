Коронавирус в Киеве: за сутки более 1728 новых случаев

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1728 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 84 538.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком районе – 300,
- Деснянском – 260,
- Днепровском районе – 245.
Заболели:
- 983 женщины в возрасте от 18 до 90 лет
- 611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет
- 71 девочка от 2 до 17 лет и 63 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.
Заболел в том числе и 71 медик. В больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
34 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1498 летальных случаев от коронавируса. Выздоровели за сутки – 636 человек. Всего коронавирус преодолели 26 403 жителя Киева.
В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2001 человек, из них 8 детей. 1201 человек находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек. Под аппаратами ИВЛ – 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 50%.
Ранее мы писали, что на утро 9 декабря в Украине подтвердили 12 585 новых случаев заражения коронавирусом (845 343 с начала эпидемии). За вторник умерли 276 украинцев (14 204 с начала эпидемии), а выздоровели 14 554 человека (451 118 с начала эпидемии).
Напомним, локдаун в Украине хотят ввести с 8 января и на рассмотрение правительства уже представлен список ограничений, которые предлагается ввести на время жесткого карантина.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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