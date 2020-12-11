Коронавирус в Киеве: за сутки более 1880 новых случаев

Всего за период пандемии в столице 1551 летальный случай

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1880 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 88 317.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком – 494,

Днепровском – 284,

Оболонском – 159.

Заболели:

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1006 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

735 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

64 девочки от 16 дней до 17 лет и 73 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

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Заболел в том числе и 61 медик. В больницы столицы госпитализировали 104 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

26 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1551 летальный случай от коронавируса. Выздоровели за сутки больше киевлян за весь период пандемии – 922 человека. Всего коронавирус преодолели 27 769 жителей столицы.

В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1915 человек. Из них 11 детей. 1248 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1402 человека. Под аппаратами ИВЛ – 22 больных. Занятость коек в коммунальных медучреждениях – почти 48%.

Ранее мы писали, что на утро 11 декабря в Украине подтвердили 13 514 новых случаев заражения коронавирусом (872 228 с начала эпидемии). За четверг умерли 285 украинцев (14 755 с начала эпидемии), а выздоровели 15 327 человека (480 348 с начала эпидемии).

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