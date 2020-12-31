Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 1332 новых случая (карта)

Всего за период пандемии в столице 1919 летальных случаев от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1332 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 111 471.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Святошинском районе – 302;

Дарницком – 195;

Соломенском районе – 174.

Заболели:

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743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет;

536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет.

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Заболел, в частности, 51 медик. В больницы столицы госпитализировали 79 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

22 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1919 летальных случаев от вируса. Выздоровели за сутки 547 человек. Всего коронавирус преодолели 39 403 жителя столицы.

Ранее мы писали, что на утро 31 декабря в Украине подтвердили 9699 новых случаев заражения коронавирусом (1 055 047 с начала эпидемии). За среду умерли 209 украинцев (18 533 с начала эпидемии), а выздоровели 11 803 человека (709 993 с начала эпидемии).

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