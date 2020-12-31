Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 1332 новых случая (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1332 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 111 471.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Святошинском районе – 302;
- Дарницком – 195;
- Соломенском районе – 174.
Заболели:
- 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет;
- 536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;
- 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет.
Заболел, в частности, 51 медик. В больницы столицы госпитализировали 79 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
22 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1919 летальных случаев от вируса. Выздоровели за сутки 547 человек. Всего коронавирус преодолели 39 403 жителя столицы.
Ранее мы писали, что на утро 31 декабря в Украине подтвердили 9699 новых случаев заражения коронавирусом (1 055 047 с начала эпидемии). За среду умерли 209 украинцев (18 533 с начала эпидемии), а выздоровели 11 803 человека (709 993 с начала эпидемии).
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