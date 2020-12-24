Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 1377 новых случаев (карта)

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 1377 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 105 040.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 275,

Днепровском – 212,

Деснянском районе – 200.

Заболели:

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796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет,

530 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет,

29 девочек от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.

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Заболели в том числе и 36 медиков. В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

23 больных умерли. Всего за период пандемии в столице 1802 летальных случаев от коронавируса. Выздоровели за сутки – 833 человека. Всего коронавирус преодолел 35 761 житель Киева.

Ранее мы писали, что на утро 24 декабря в Украине подтвердили 10 572 новых случая заражения коронавирусом (1,02 млн с начала эпидемии). За вторник умерли 288 украинцев (17 823 с начала эпидемии), а выздоровели 15 746 человек (638 тыс. с начала эпидемии).

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